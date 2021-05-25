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У Києві проводять обшуки в офісі КП «ГІОЦ»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Київські правоохоронці розпочали проведення обшуків в офісі столичного комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Дивися повний текст У Києві проводять обшуки в офісі КП «ГІОЦ»
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Додано: Сер 02 чер, 2021 11:01
сокращение только мне показалось ?
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sopkotomhu
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Додано: Сер 02 чер, 2021 18:11
sopkotomhu На русском - вычислительный
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ivavictory2107
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Додано: Сер 02 чер, 2021 21:26
sopkotomhu написав:
сокращение только мне показалось ?
не только
вот эта тема у меня всегда читается по другому МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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unicdima
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