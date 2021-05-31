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Україна готується
до безвізу з Перу

Україна готується до безвізу з Перу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:08

Україна готується до безвізу з Перу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Перу.

Дивися повний текст Україна готується до безвізу з Перу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:08

с северной кореей еще договоритесь..
2germ2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:15

Re: Україна готується до безвізу з Перу

Дуже корисна річ, всі українці мріють побувати в Перу, Кабміну дякуємо за турботу.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:18

Re: Україна готується до безвізу з Перу

Перу безвиз - это круто.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:21

Ну, наконец-то!
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:30

А ничего страшного, что безвиз с Перу был еще при Кучме на 183 дня!!? Походу можновладцы легализовали для себя что-то тяжелее драпа.

Вот новость за 2018 об очередном безвизе https://news.finance.ua/ru/news/-/42445 ... a-stranami
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:12

  freelanc написав:А ничего страшного, что безвиз с Перу был еще при Кучме на 183 дня!!? Походу можновладцы легализовали для себя что-то тяжелее драпа.

Вот новость за 2018 об очередном безвизе https://news.finance.ua/ru/news/-/42445 ... a-stranami

Не страшно
Investor_K
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