Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Перу.
Дивися повний текст Україна готується до безвізу з Перу.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 16:08
Україна готується до безвізу з Перу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готується до безвізу з Перу.
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:15
Re: Україна готується до безвізу з Перу
Дуже корисна річ, всі українці мріють побувати в Перу, Кабміну дякуємо за турботу.
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:18
Re: Україна готується до безвізу з Перу
Перу безвиз - это круто.
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:30
А ничего страшного, что безвиз с Перу был еще при Кучме на 183 дня!!? Походу можновладцы легализовали для себя что-то тяжелее драпа.
Вот новость за 2018 об очередном безвизе https://news.finance.ua/ru/news/-/42445 ... a-stranami
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:12
Не страшно
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:14
Re: Україна готується до безвізу з Перу
поеду золото поищу
Додано: Сер 02 чер, 2021 21:10
Re: Україна готується до безвізу з Перу
Комусь щось каже ім`я Томек Вільмовський?
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