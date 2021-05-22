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У НБУ розповіли, як
каратимуть колекторів

У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:24

У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів

Пропонуємо до обговорення:
НБУ реагуватиме на порушення небанківськими фінустановами прав споживачів.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:25

По-сути, всё, чем занимаются коллекторы - это вымогательство (в простонародье - рэкет), и по этой статье должны сажать лет на 10, как в старые добрые 90-е (тогда 144-ая ст.УК, сейчас не владею информацией).
sashamaestro1977
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Модератори: Ірина_, Модератор

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