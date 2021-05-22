НБУ реагуватиме на порушення небанківськими фінустановами прав споживачів.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 20:24
У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ розповіли, як каратимуть колекторів.
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:25
По-сути, всё, чем занимаются коллекторы - это вымогательство (в простонародье - рэкет), и по этой статье должны сажать лет на 10, как в старые добрые 90-е (тогда 144-ая ст.УК, сейчас не владею информацией).
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