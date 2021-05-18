Податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube та Viber.
Дивися повний текст Рада ввела податок для інтернет-гігантів.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35
Рада ввела податок для інтернет-гігантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ввела податок для інтернет-гігантів.
Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35
ну ждите ответку, посмотрим кто в конечном итоге заплатит за этот кибертерроризм....
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:26
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:07
Це не налог на компанію Google. Це налог на всі ІТ послуги для української економіки. Тобто з конкурентноздатністю економіки буде ще гірше.
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