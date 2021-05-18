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Рада ввела податок
для інтернет-гігантів

Рада ввела податок для інтернет-гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35

Рада ввела податок для інтернет-гігантів

Пропонуємо до обговорення:
Податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube та Viber.

Дивися повний текст Рада ввела податок для інтернет-гігантів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35

ну ждите ответку, посмотрим кто в конечном итоге заплатит за этот кибертерроризм....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:26

  Slon_Nosov написав:ну ждите ответку, посмотрим кто в конечном итоге заплатит за этот кибертерроризм....

Какую ответку? -- смысл?
А есть варианты? -- если на мордор посмотреть (они как раз недавно аналогичный налог ввели) -- просто цены выросли, ровно на размер налога, как ни странно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:07

Це не налог на компанію Google. Це налог на всі ІТ послуги для української економіки. Тобто з конкурентноздатністю економіки буде ще гірше.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:52

Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:04

а может можнавладцям красть нужно меньше и эффективнее распоряжаться имеющимися бюджетными средствами, не ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:27

  kimerinn написав:Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?

с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:45

А Гугл це досі СтартАп?
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:01

  Ромасик написав:
  kimerinn написав:Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?

с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.


Ну, налог же, типа, на Гугл? Я так понял, Гетьманцев с него бабки сбивать собирается? Вот мне и интересно, каким образом он собирается это делать, если Гугл покажет ему большой и толстый?
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:06

  kimerinn написав:Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?

Тоже интересно :)
Как они будут проверять отчётность, соответствие реальности, ну и конечно же - выбивание "нологов"?

Скорее всего, позвонят из "посольства", или просто из "офиса фейбука" - и "нологи плотить" не надо будет
Вкладчик1234
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