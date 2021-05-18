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Рада ввела податок
для інтернет-гігантів

Рада ввела податок для інтернет-гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:57

Гугл имеет юридическое лицо зарегистрированное в Украине, которое оплачивает все налоги с полученных денег в Украине, в частности с размещения рекламы в интернете, в том числе и НДС. Все заказы рекламы в интернете на Гугле юрлицами и ФЛП оплачиваются только на банковский счет юридического лица украинского Гугла, а не за бугром в офшоре.
Sanio
 
Повідомлень: 971
З нами з: 03.09.14
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