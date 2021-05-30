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Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:55
Пропонуємо до обговорення:
В 2021 році існує близько 2300 різновидів цифрових валют.
Дивися повний текст Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку очікувати від криптоіндустрії
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56
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