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Юлія Барабаш: Bitcoin та
інші... якого розвитку...

Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:55

Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
В 2021 році існує близько 2300 різновидів цифрових валют.

Дивися повний текст Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку очікувати від криптоіндустрії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:56

Кто последний в очереди ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:34

  Igorten написав:Кто последний в очереди ? :)

Тот и папа
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:29

R2
Відповідно, прогрес почнеться з підвищенням рівня ІТ і цифрової грамотності населення.

если это произойдет то эти токены покупать никто не будет
sopkotomhu
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