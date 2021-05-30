В 2021 році існує близько 2300 різновидів цифрових валют.
Дивися повний текст Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку очікувати від криптоіндустрії.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:55
Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку очікувати від криптоіндустрії.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:29
R2
если это произойдет то эти токены покупать никто не будет
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:10
Смысл криптовалют в децентрализации, поэтому рассматривание законодательного регулирования может быть только в одном ключе - как уничтожение изначальной задумки и превращения децентрализованых финансов в обычное подчиняющееся национальным банкам платежное средство.
Просто поддерживаемое за счет пользователей и без каких-либо гарантий государств, которые только будут стричь налоги. В общем - абсурд. Ты - плати налоги и подчиняйся государству, если что-то случилось то государство тут не при чем, потому что оно крипту не печатает...
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