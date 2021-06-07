Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів" (№228/2021).
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про збереження лісів.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55
Зеленський підписав указ про збереження лісів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про збереження лісів.
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55
Тобто вирубували і продавали ліс одні, а заліснювати мають платники податків.
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