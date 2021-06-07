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Зеленський підписав указ
про збереження лісів

Зеленський підписав указ про збереження лісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55

Зеленський підписав указ про збереження лісів

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів" (№228/2021).

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про збереження лісів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55

Тобто вирубували і продавали ліс одні, а заліснювати мають платники податків.
svyatoslav_hromyak
 
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