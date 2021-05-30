МВС попередило про можливе призупинення видачі посвідчень водія та надання низки інших послуг через нестачу відповідних бланків.
Дивися повний текст МВС може призупинити видачу водійських посвідчень.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 20:00
МВС може призупинити видачу водійських посвідчень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС може призупинити видачу водійських посвідчень.
Додано: Сер 09 чер, 2021 01:05
Діджиталізация повним ходом йде, не працюють бо немає паперових бланків
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:08
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:44
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