RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС може призупинити видачу
водійських посвідчень

МВС може призупинити видачу водійських посвідчень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:00

МВС може призупинити видачу водійських посвідчень

Пропонуємо до обговорення:
МВС попередило про можливе призупинення видачі посвідчень водія та надання низки інших послуг через нестачу відповідних бланків.

Дивися повний текст МВС може призупинити видачу водійських посвідчень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94019
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 01:05

Діджиталізация повним ходом йде, не працюють бо немає паперових бланків
kotik902008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:08

  kotik902008 написав:Діджиталізация повним ходом йде, не працюють бо немає паперових бланків


Страна в смартфоне. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:44

  Ratatui написав:
  kotik902008 написав:Діджиталізация повним ходом йде, не працюють бо немає паперових бланків


Страна в смартфоне. :mrgreen:


в патефоне
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6707
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3162 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми...
R2 » Пон 07 чер, 2021 12:47
3 483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 10:58
maestro71
Україна може отримати компенсації після добудови...
R2 » Пон 31 тра, 2021 15:18
1 454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 19:31
GALeon
Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися...
R2 » Нед 30 тра, 2021 18:43
4 844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 10:52
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.