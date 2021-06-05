Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає стягнення податку на додану вартість в розмірі 20% з послуг.
Дивися повний текст «Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:55
«Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:58
Ударит не ударит конечно,но рекламы будем смотреть больше,за всё платит конечный потребитель...
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:06
|