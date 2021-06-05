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«Податок на Google»: чи вдарить
новація по кишенях українців

«Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:55

«Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає стягнення податку на додану вартість в розмірі 20% з послуг.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:58

Ударит не ударит конечно,но рекламы будем смотреть больше,за всё платит конечный потребитель...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:06

  livs375 написав:Ударит не ударит конечно,но рекламы будем смотреть больше,за всё платит конечный потребитель...

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