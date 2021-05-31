Північний апеляційний господарський суд Києва скасував заборону на введення в експлуатацію «Будинку-монстра» на Подолі.
Дивися повний текст Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на Подолі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:43
Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на Подолі.
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:12
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:05
Один суд запретил, другой разрешил, и все это "Именем Украины" Украина это классический пример фразы "Закон что дышло, куда повернул туда и вышло" Реформа однако.
|