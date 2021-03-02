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Резиденцію Януковича «Сухолуччя»
передали українській...

Резиденцію Януковича «Сухолуччя» передали українській...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:03

Резиденцію Януковича «Сухолуччя» передали українській...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало колишню мисливську резиденцію "Сухолуччя" в управління компанії "7 днів".

Дивися повний текст Резиденцію Януковича «Сухолуччя» передали українській мережі готелів і ресторанів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:03

30 ТЫСЯЧ гектаров?! Точно?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:20

  panzershreck1921 написав:30 ТЫСЯЧ гектаров?! Точно?

А что удивляет?
Охотничье хозяйство 1.5 на 2 км?
astatempo
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