Київрада підтримала забудову Мінського масиву -...

Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00

_hunter написав: panzershreck1921 написав: Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?

Ска, когда ж они нажрутся... Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳Ска, когда ж они нажрутся...

Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск.

Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет? Ну да -- лучше бы Троещину застраивали.Хотя секундочку...толпа добираться будет?

Вы то место видели, где строить будут? На карте участок ясно тот виденТам само место конечно жирное, курортный район Пуща-Водица, лес, чистые озера.Но! Метро далеко, сейчас там по сути, тупик, мимо проходит только одна дорога. Опять создают новый транспортный узел с пробками и потом будут транспортную дыру закрывать вонючими дизельными маршрутками? Ведь "тимур и его команда" умело разворовали деньги на достройку окружной развязки, которая там должна быть уже года три.Бабки не пахнут, а там хоть трава не расти."Впрочем, ничего нового"