|
|
|
Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова «коньяк» для своєї алкогольної продукції.
Дивися повний текст Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн компенсації від ЄС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94058
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:35
ще б підробок поменшало.
роки вже не купую.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:12
igorbuda52 написав:
ще б підробок поменшало.
роки вже не купую.
Лежит в шкафу Закарпатский купленный 2004 году. В 24-м будем пробовать.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3644
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:48
новое название Шмурдяк подойдет
где-то еще Арманьяк встречал
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 21:30
cohan написав:
новое название Шмурдяк подойдет
где-то еще Арманьяк
встречал
похоже география не ваш предмет...
Арманьяк — историческая область на юге Франции.
и это название также защищено как и название Коньяк...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5263
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: L
і 20 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|