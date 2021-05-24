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Volkswagen випустив
гірський велосипед (фото)

Volkswagen випустив гірський велосипед (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:40

Volkswagen випустив гірський велосипед (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Двоколісний велосипед GTI від Volkswagen коштує 850 доларів і важить 15,1 кілограма.

Дивися повний текст Volkswagen випустив гірський велосипед (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:40

вижу настоящий прорыв в создании велосипедов! очень свежий дизайн и неповторимые формы! ;)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:22

  Slon_Nosov написав:вижу настоящий прорыв в создании велосипедов! очень свежий дизайн и неповторимые формы! ;)


Вы забыли упомянуть вес 😉
asadanax
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 02:43

ценник завышен
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:22

Жесть. Сразу видно. Не умеешь - не берись...
djzt44
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