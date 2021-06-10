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Де дешевше жити: в Україні
чи Болгарії - інфографіка

Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19

Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія давно є частиною Європейського Союзу, відповідно зарплати в країні - на порядок вище.

Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19

Учитывается зарплата после уплаты налогов?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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