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Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Болгарія давно є частиною Європейського Союзу, відповідно зарплати в країні - на порядок вище.
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19
Учитывается зарплата после уплаты налогов?
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Ірина_
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