Болгарія давно є частиною Європейського Союзу, відповідно зарплати в країні - на порядок вище.
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19
Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:30
Все это кривое зеркало. Ещё скажите в Украине лучше. Сравните с Италией лучше, только не так, а это там стоит пол часа работы: куриные ляжки например, охлаждённые.
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:52
стоило бы ещё добавить, что подоходный налог в Болгарии всего 10% против 18+1,5% в Украине... ;)
Додано: Суб 12 чер, 2021 21:01
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
На "марсе" жизни - нет.
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