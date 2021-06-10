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Де дешевше жити: в Україні
чи Болгарії - інфографіка

Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19

Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія давно є частиною Європейського Союзу, відповідно зарплати в країні - на порядок вище.

Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19

Учитывается зарплата после уплаты налогов?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:30

Все это кривое зеркало. Ещё скажите в Украине лучше. Сравните с Италией лучше, только не так, а это там стоит пол часа работы: куриные ляжки например, охлаждённые.
ashcherbakov456
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:52

стоило бы ещё добавить, что подоходный налог в Болгарии всего 10% против 18+1,5% в Украине... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:01

Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

На "марсе" жизни - нет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:09

Не знаю откуда такая статистика!!!
Ужин в ресторане на троих - 20 - 25 евро, т.е. 750 грн. на троих!!!
А если у нас посчитать культпоход в "велюр", то все остальное будет даром!!!
А аренда жилья на побережье, в сезон намного дешевле чем у нас в Одессе зимой!!!
Так что в Болгарии получше, чемоб этом говорит непонятная статистика!!!
isongarov
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 04:01

На 85м2 - коммуналка 2700грн? Это где в каком городе? Это разве что если в квартире 85м2 живёт один человек! Только в Украине для большинства 85м2 это трёшка и живёт там человек 5!
Дом на 85м2 - 2700 даже на отопление не хватит
tep_poly
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:52

В инфографике выборку по ценам на продукты в Украине сделали по нижнему центовому сегменту? Ну это никак не средние цены по стране. Если постараться то можно найти такие но это же не средние цены
kurey_nikolay
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:15

Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

Кто был в Болгарии не единажды, тот с уверенностью скажет, что жизнь в Украине и дешевше и лучше. Сами болгары такого же мнения. Какие тут вообще споры и сомнения могут быть. Убитей страны тяжело и найти. Поездите на машине по этой стране, поживите в ней и все поймете и без статистики.
promyshlennik
 
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