Болгарія давно є частиною Європейського Союзу, відповідно зарплати в країні - на порядок вище.
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:19
Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:30
Все это кривое зеркало. Ещё скажите в Украине лучше. Сравните с Италией лучше, только не так, а это там стоит пол часа работы: куриные ляжки например, охлаждённые.
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:52
стоило бы ещё добавить, что подоходный налог в Болгарии всего 10% против 18+1,5% в Украине... ;)
Додано: Суб 12 чер, 2021 21:01
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
На "марсе" жизни - нет.
Додано: Суб 12 чер, 2021 21:09
Не знаю откуда такая статистика!!!
Ужин в ресторане на троих - 20 - 25 евро, т.е. 750 грн. на троих!!!
А если у нас посчитать культпоход в "велюр", то все остальное будет даром!!!
А аренда жилья на побережье, в сезон намного дешевле чем у нас в Одессе зимой!!!
Так что в Болгарии получше, чемоб этом говорит непонятная статистика!!!
Додано: Нед 13 чер, 2021 04:01
На 85м2 - коммуналка 2700грн? Это где в каком городе? Это разве что если в квартире 85м2 живёт один человек! Только в Украине для большинства 85м2 это трёшка и живёт там человек 5!
Дом на 85м2 - 2700 даже на отопление не хватит
Додано: Нед 13 чер, 2021 11:52
В инфографике выборку по ценам на продукты в Украине сделали по нижнему центовому сегменту? Ну это никак не средние цены по стране. Если постараться то можно найти такие но это же не средние цены
Додано: Нед 13 чер, 2021 12:15
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
Кто был в Болгарии не единажды, тот с уверенностью скажет, что жизнь в Украине и дешевше и лучше. Сами болгары такого же мнения. Какие тут вообще споры и сомнения могут быть. Убитей страны тяжело и найти. Поездите на машине по этой стране, поживите в ней и все поймете и без статистики.
Додано: Нед 13 чер, 2021 13:30
Нема чого видумувати. Був у Болгарії на відпочинку не раз (останній -у 2017), дороги там кращі за наші, харчі тоді були точно дешевші і якісніші (особливо "молочка"), про сезонні овочі-фрукти і говорити нічого. Про комуналку не скажу -не цікавився, але, враховуючи теперіші наші ціни, які й ще обіцяють підняти,щось сумнівно, що тут ми виграємо.
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