Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:22
Кривое зеркало статистики
Живу и работаю в Болгарии (г. София) 4й год. Две недели назад был в Украине. В Украине цены на продукты дороже на 15-30%. Про среднюю зарплату в 13к грн. - это вообще по моему автор загнул. Разве что статистику собирали в Киеве в районе Бессарабки. Дороги в Болгарии лучше. Цены на отдых на побережье приятнее. 2 ночи в гостинице в 50м от моря - чуть дороже 50 евро на троих. Цены в ресторанах Болгарии вообще не сравнить с украинскими. В Одессе на 40 евро выпил с товарищем по пару среднего пива и по порции примитивной закуски. В Болгарии это бюджет на "объесться и упиться" в приличном заведении.
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:27
Живу в Болгарии пять лет и хочу сказать ,что цены почти один в один , только вот зп побольше будут . Да и вообще как бы в Украину не ногой
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