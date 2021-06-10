Нерухомість стрімко дорожчає в усіх регіонах України. В середньому ціни змінилися на 15%.
Дивися повний текст В Україні стрімко дорожчає нерухомість.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:01
В Україні стрімко дорожчає нерухомість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стрімко дорожчає нерухомість.
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:02
А ситуацию с недвигой в Чабанах не проясните? До Ровно ехать долго и криво.
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05
Re: В Україні стрімко дорожчає нерухомість
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.
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