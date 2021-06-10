Нерухомість стрімко дорожчає в усіх регіонах України. В середньому ціни змінилися на 15%.
Дивися повний текст В Україні стрімко дорожчає нерухомість.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:01
В Україні стрімко дорожчає нерухомість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стрімко дорожчає нерухомість.
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:02
А ситуацию с недвигой в Чабанах не проясните? До Ровно ехать долго и криво.
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05
Re: В Україні стрімко дорожчає нерухомість
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.
Додано: Суб 12 чер, 2021 18:35
R2
недвига посмотрела на биток и решила "а я что рыжая".
Вот только в сданной рядом многоэтажке вечером свет горит от силы в трех-пяти квартирах. При том что квартиры были выкуплены у застройщика ещё в момент строительства (знакомые этим промышляют, как раз в этом доме тоже взяли квартиру). Ну, успеха в ходлинге.
Додано: Нед 13 чер, 2021 02:51
ну и, когда будет реально дешеветь, о чем тут постоянно любят саркастически рассказывать?
Додано: Нед 13 чер, 2021 06:58
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