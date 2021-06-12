Вищі навчальні заклади в Україні оновили ціни на навчання у 2021 році.
Дивися повний текст Вартість навчання на контракті в Україні: вузи оновили ціни в 2021 році.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:44
Вартість навчання на контракті в Україні: вузи оновили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість навчання на контракті в Україні: вузи оновили ціни в 2021 році.
Додано: Нед 13 чер, 2021 18:45
Как же такие деньги будут платить после амнистии или легализации доходов?
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