Україна має унікальну виробничу і дослідницьку базу для сейсмічної розвідки. Це дозволяє з високою точністю вивчати ділянки родовищ.
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 07:33
В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:34
И рыночная цена на газ есть, и мощный частный сектор. Вот только роста добычи нет :)
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57
Трохи офтоп, але щоб зрозуміти що в головах у цих клоунів, тут є показовий момент: для людей "довгострокове планування" - це "в середньому 5 років".
Один строк при владі - і все, після мене хоч кінець світу.
Запланувати на 20 років яикйсь корисний для держави проект - себе не поважати
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:20
Re: В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
Ну почему так скептически .. есть проект "украинского корвета" строят его лет 15+ как минимум...в энергетике например "строят" 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. там еще лет на 50 "оценок рисков и планирования" хватит.. а еще вечнозапускаемый КА Лыбидь... его с времен Овоща запускают... так что таких проектов тоже хватает.
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:12
+ Мне это тоже резануло. Там, реально, в мозгах каша.
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19
Так мы ( в смысле граждане Украины ) еще с 2014 года специально переплачиваем за газ чтобы УкрГазДобыча могла наращивать мощности и покрывать внутренние потребности по газу. С 2015г. показывалось же постепенное увеличение внутренней добычи.
Неужели уже забыли все эти громкие анонсы программ энергонезависимости в 2014/2015 годах? ! Ну и куда пошли деньги налогоплательщиков ???
На сегодня как-бы добывается порядка 20млрд. м3 при цене нашего газа около 2,50 грн./м3 (данные УкрГазДобычи) с учетом прибыли и амортизации для газодобывающих компаний - этого вполне хватает для населения и всего комплекса ЖКХ.
Уже не говорю сколько газа в хранилищах можно закачивать по низкой цене и то что сегодня росиянский ГазПром платит за транзит газа по нашей ГТС - около 8коп./м3 !!!
Так понимаю, теперь «Слузі народу» все эти басни про "ефективність приватних компаній" рассказывают с целью пустить пыль в глаза и распродать нашу УкрГазДобычу всяким ринатам и беням , ну а как они потом все модернизируют мы уже знаем по примеру ДТЭК и т.п.
Пора душить эту "зеленую гадину" иначе они угробят все окончательно и поставят Украину в такую "позу" что подняться уже не реально будет
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