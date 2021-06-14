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Україна хоче відмовитися від
кредитів МВФ, — Гетманцев

Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:30

  ОлегВМ написав:Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.

Під кожний кредит МВФ, НБУ друкує гривню, на яку зараз жирують олігархи.
Тож МВФ і каже - спочатку реформи - потім гроші.
Інші інвестори дивляться в першу чергу на МВФ - якщо не дає грошей це означає що реформ немає, корупція і не треба туди лізти.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:32

  ОлегВМ написав:
  BIGor написав:
  ОлегВМ написав:Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.

Хорошо, Украина должна МВФу около 10 млрд. дол США (поправьте если не прав), ЗВР составляет 28 млрд. дол США. Еще 18 млрд. дол США лежат в ЗВР мертвым грузом.

А Гетьманцев двоечник, не хочет брать кредит под 1,5% а хочет взять под 9,5%. Не самое разумное существо.


Мертвым грузом лежат 10, а не 18. И эти 10 вполне можно отдать, 18 млрд. чистых резервов нам с головой хватит.
А смысл брать у МВФ под 1,5%, если эти деньги все равно нельзя использовать для финансирования бюджетных расходов?


Ви мабуть Гетманцев)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

Зачем какие то кредиты, когда можно доить собственную корову, все механизмы, в том числе списания со счетов уже в работе.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:15

Дуже дивна думка, насторожує.
Або гроші просто не дають, або у нього щось з головою.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:42

Україні треба відмовитися від Гетманцева та Зезидента.
ztbbig
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:06

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

Клоун пугает МВФ что откажется от их помощи, типа "вам же хуже будет".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:11

  vitaliy_berdinskikh написав:Клоун пугает МВФ что откажется от их помощи, типа "вам же хуже будет".

Да нет, если МВФ отказывается дать кредит, надо сделать вид, что это не МВФ не дает, а что Украина не хочет брать.

Точь в точь, как в басне Крылова "Лиса и виноград".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:39

  Rainbow написав:Дуже дивна думка, насторожує.
Або гроші просто не дають, або у нього щось з головою.

Оте друге.
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