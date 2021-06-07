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Тариф на опалення може
подорожчати на 40%, -...

Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:04

  Water написав:
  _hunter написав:Даже 50% хватит:

Не хватит, в нашем доме нет квартир с автономным отоплением, поэтому требуется согласие 100% собственников жулья.

Я в курсе. И даже ответил на этот коментарий :lol:

  _hunter написав:Но если в том доме, где "как оказалось" все вильнолюды сидели на попе ровно и непонятно чего ждали -- как оказалось на такой дом всем пофиг :lol:
_hunter
 
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