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Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:04
Water написав:
Не хватит, в нашем доме нет квартир с автономным отоплением
_hunter написав:
Даже 50% хватит:
, поэтому требуется согласие 100% собственников жулья.
Я в курсе. И даже ответил на этот коментарий
_hunter написав:
Но если в том доме, где "как оказалось" все вильнолюды сидели на попе ровно и непонятно чего ждали -- как оказалось на такой дом всем пофиг
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