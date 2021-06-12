Заробітна плата голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Ольги Піщанської за травень становила 63,7 тис. гривень.
Дивися повний текст Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету України у травні.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:06
Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету...
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Дивися повний текст Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету України у травні.
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:07
За які досягнення така зарплатня? Цей орган взагалі практичної користі державі не приносить.Постійно декларують свої "страшні" наміри в боротьбі з монополістами.Далі пустих балачок справи не просуваються.
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