Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свою нерухомість.
Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45
Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45
Так, це ж буквально одразу забезпечить незалежність судової гілки влади
Мудаки
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:45
Може їм ще зарплату підвищити? Суддя районного суду 1 млн зарплати за минулий рік...
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:24
Re: Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...
Взагалі нормальні судді повинні отримувати високі зарплати. Інакше нормальних там просто не буде.
Інше питання, що потрібна цивілізована Вища Рада Правосуддя, яка нормальних залишить, а мудаків-корупціонерів звільнить. І от оце від нас вже вимагає МВФ. І оце як раз дуже не подобається зеленим клоунам при владі - бо як же це так не буде кишенькового судєйки
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:19
Судді і так закрита каста. Ще обмежте інформацію про їх статки і вони точно стануть незалежними від всіх і вся...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|