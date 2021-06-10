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ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України до 2030 року очікується до 450 млрд доларів і вище - це передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.
Дивися повний текст ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів доларів — радник Шмигаля
.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:13
На кого це розраховано?
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apyvovar
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