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СБУ викрила корупційну схему
в Міноборони на мільйони...

СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:25

СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:25

Куди ми котимося?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46

В продолжение темы:
15/06/2021

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань завершено розслідування щодо корупційної схеми, яку організував начальник управління медпостачання Командування Медичних сил ЗС України.

Під час розслідування встановлено, що у травні — серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗС України та експосадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця «відкат» за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.

Посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони України договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.

https://dbr.gov.ua/news/vidkati-za-post ... -strukturi
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:17

  sena_2008atp написав:Куди ми котимося?

Пока всё там же. Следственные действия, сообщение о подозрении. О посадках почему-то не слыхать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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