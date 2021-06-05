За останні півтора року водії стягнули з Укравтодору 774 071 грн за 9 позовами.
Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в дорожню яму.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42
Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в дорожню яму.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42
Такую бурную деятельность нужно развить после дтп. А если скорая увезла?
Додано: Сер 16 чер, 2021 07:45
удивляет моральная компенсация, человеку после аварии сделали операцию, у него моральный стресс и после 4х лет спора, дали 10 тыс., на пиво. Психологическое состояние людей в нашей стране никого не волнует. Хорошо, если он не принял близко к сердцу, а если вообще за руль не сядет? Что делать?
Додано: Сер 16 чер, 2021 07:58
Re: Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...
В більшості випадків поліція пише, що не дотримався безпечної швидкості.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:20
А сколько вообще не обращалось никуда, зная о том, сколько это требует усилий! Все сделано так, чтобы по максимуму никто ни куда не обращался и никто ничего не далал, мол денег нет :-)
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:42
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