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Україна може судитися з «Газпромом» за блокування...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на російський "Газпром" до міжнародного арбітражу через блокування транзиту газу з Центральної Азії.
Дивися повний текст Україна може судитися з «Газпромом» за блокування транзиту газу з Середньої Азії
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R2
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02
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ivavictory2107
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03
Но бабла, можно сбить много
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ivavictory2107
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:24
Да это праздник какой-то. Они кроме исков вообще чем-то полезным для страны занимаются?
Токсичность ТМ Нафтогаз зашкаливает.
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yegres
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:52
ivavictory2107 написав:
Но бабла, можно сбить много
Интересно каким образом, Россия в ЕС не входит и ее ГТС под европейский энергопакет никак не попадает, но как говорится "дурень думкой багатие"
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antikkristall
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:43
Постройте себе трубу и Качайте. К России какие вопросы?
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summacut
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