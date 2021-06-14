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Україна може судитися з
«Газпромом» за блокування...

Україна може судитися з «Газпромом» за блокування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02

Україна може судитися з «Газпромом» за блокування...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на російський "Газпром" до міжнародного арбітражу через блокування транзиту газу з Центральної Азії.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02

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ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03

Но бабла, можно сбить много
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:24

Да это праздник какой-то. Они кроме исков вообще чем-то полезным для страны занимаются?
Токсичность ТМ Нафтогаз зашкаливает.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:52

  ivavictory2107 написав:Но бабла, можно сбить много


Интересно каким образом, Россия в ЕС не входит и ее ГТС под европейский энергопакет никак не попадает, но как говорится "дурень думкой багатие"
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:43

Постройте себе трубу и Качайте. К России какие вопросы?
summacut
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