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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:10
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
Написано же в законе, наличные деньги и банковские металлы задекларировать нельзя.
В законе записано что можно задекларировать положив их на специальный банковский счёт.
Но ты закон не читал и не знаешь об этом.
Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%
Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:13
hxbbgaf написав:
Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
Можешь не сдавать.
Если ты до этого не платит налоги то чего вдруг сейчас твоё мнение поменялось и ты срочно захотел заплатить 2,5% (опять напоминаю что это вместо незаплаченных ранее 18%)? Неужели ты решил стать честным парнем испугавшись того что Гетманцев обещал усилить контроль доходов когда-то в далеком будущем?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:20
hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав:
Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%
Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
Могут, есть такое понятие как дарственная, почему нет.
По идее доходы за любой период, абы были понятны источники. Это на самом деле дает достаточный зазор: можно смело под источник сбережений засчитывать все официальные доходы брутто, будто с них ничего не тратилось, а все шло в сбережения, по крайней мере пока все трактуется таким образом.
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.
Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:34
Faceless написав: hxbbgaf написав:
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
...
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь
Так кто-то ж тут вчера писал: "работал человек всю жизнь вчерную (причем это не сотрудник такой плохой -- злодей работодатель нивкакую лишние налоги платить с ЗП сотрудника не хотел -- с вычетом из ЗП, естественно) -- а тут оп-па, декларация подошла"
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:31
Такое впечатление что пара человек здесь из какой-то совсем параллельной Украины где всё устроено абсолютно иначе ...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:30
На матір Данила Гетмацева оформлені 17 компаній з реєстрацією не тільки в Україні (11 компаній), але і в Білорусі, Кіпрі, Польщі, Греції, Казахстані та Таїланді.
Дружина Гетманцева Ольга Сергіївна, згідно з декларацією, заробила на маминій фірмі 1,1 тисячі гривень і від цієї ж фірми отримала допомогу в розмірі 55,2 тисячі гривень, також отримала від Управління соціального захисту державну страхову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень. З усього видно, що годувальник у сім'ї – мама Данила Геманцева.
Мама політика зберігає в різних банках 1 мільйон 153,4 тисячі гривень, 124,2 тисячі доларів, 34,4 тисячі євро, а також у Ніцці відкрито рахунок на 108 тисяч доларів. Готівкою зберігає 238 тисяч доларів і позичила закордонним друзям 650 тисяч доларів.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 21 чер, 2021 18:23
hxbbgaf написав:
На матір Данила Гетмацева ....
Ты этой цитатой пытаешься подтвердить мои слова что чиновники и их родственники уже
декларируют все
свои легальные доходы с которых уплатили налоги
?
Напомню что обсуждаемый закон даёт возможность (но не обязывает) обычному пересичному полвареничному заплатить налоги по пониженной ставке (до 2,5% вместо 19,5%) со своих серых доходов, тоесть тех с которых налог ещё не был заплачен. Причем суммы таких доходов полвареничный определяет сам на глаз и никому не должен доказывать что-либо о том откуда они взялись (за исключением ситуации с наличными - свадебные фотографы и кухарки как обычно протупили и забыли о финмоне).
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