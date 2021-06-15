Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:30
Пока одни редиски рассказывают что налоговая амнистия это изъятие сбережений и налог на гробовые, другие ничуть не смущаясь рассказывают что налоговая амнистия это дешевый способ легализации взяток.
Как пример записной зрадофил Пердоксид
https://youtu.be/lGzn8_JBZ20
vitaliy_berdinskikh
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