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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:25

  Alex2007 написав:Такое впечатление что пара человек здесь из какой-то совсем параллельной Украины где всё устроено абсолютно иначе ...
Абсолютно так и есть..их здесь двое(не будем тыкать пальцами-кто и так многие знают).Такое впечатление,что они участвуют в в написании всех дегенеративных законов от власти за последние 10 лет,а потом здесь "накидывают гав..о на вентилятор"и самонаслаждаются своим "величием"знания темы!"....они то плачут,то смеются,то щетинятся как-ёж.Они гады, над нами издеваются! Ну сумасшедшие, что возьмешь!" :P
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:44

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Разобраны разные полвареничные мифы про налоговую амнстию: кому не надо декларировать свои квартиры и доходы и платить уменьшенную сумму подоходного налога.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 07:20

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Зеля подписал
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 08:17

  Scholar написав:Зеля подписал


... приговор себе... :|
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:46

  Alex2007 написав:
  Scholar написав:Зеля подписал


... приговор себе... :|


И зе тунеядцам.
Ratatui
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