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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:08

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text
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