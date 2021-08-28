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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:08
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:37
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
Утвердили порядок подачи декларации
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45
Так а наличку же не нужно декларировать.
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:50
Хорошая шутка
Вон, в соседней новости Інфографіка:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49941 ... klaratsiyi
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:54
Написано для кого черным по белому - іноземна валюта - крім коштів у готівковій формі.
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:03
Ну так псать нужно было, что разговор про валютную наличку. По причине отсутствия подтверждающих документов -- она считается гривневой наличкой.
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:09
Точнее нельзя наличку. Нужно отнести в банк
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:50
А где это прописано? А если есть документ про покупку валюты - что тогда это меняет?
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:51
Так нельзя, или нужно отнести? А если наличка легальная? Нужно все равно нести все что свыше 400 000 грн? А если в валюте, по какому курсу пересчитывать?
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:59
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
там є посилання на думки екпертів ТСН, висновок, несіть все, що вище 400 тис гриваса в банк і платіть %%%%
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