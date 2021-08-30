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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:17
Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45
BIGor написав: Scholar написав:
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?
Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!
РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:50
НЕТ, конечно: Гетьманцев в одном из интервью комментировал, мол, его мама - крутая бизнесвумен и "подняла его на ноги" (сама помогала ему), за что он ей и благодарен! : )
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Миша-клиент
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:04
Миша-клиент написав: BIGor написав: Scholar написав:
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?
Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!
РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать?
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BIGor
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21
И так обговариваем. Кто начинает?
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Ratatui
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:09
Scholar написав: BIGor написав: Scholar написав:BIGor
Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Что за бред? Храните чеки 20 лет? А если купил у мамы с папой? Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....
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Dear_Sir
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