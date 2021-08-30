Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:56

BIGor написав: ...

Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать? ...Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать?

В том-то и дело, что доказать может оказаться проблематичным НЕ ИМЕЯ "на руках" бумажек за подписью и печатью! Знаю, например, что в некоторых банках - "ложилась" система (а в некоторых - и НЕ единожды, особенно в процессе "слияний-поглощений-реорганизаций"), после чего - что смогли - восстановили, а что нет - падало "в котел", до выяснения и предъявления самим клиентом доказательств. А менеджер потом разводит руками, мол, "сорри", доказать проведение Вами операций - нет возможности! Да о чем говорить, ЕСЛИ, напр., в судах требуют от самих клиентов еще и письменных доказательств внесения денег что на счет в банке, что банальной коммуналки!Так что, проверьте и ПОКА ЕСТЬ возможность (и доки НЕ уничтожены по прошествии сроков хранения - 3/5 лет как правило по хоз. операциям) - попросите для себя копии).