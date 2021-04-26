Українські розробники представили макет безпілотника,...

Додано: Суб 19 чер, 2021 21:24

vitaly888usa написав: Реально заделайте получите Международные сертификат..просто словами трепаться так этим и так все наши чиновники заниматься ...незабывая воровать наши деньги 💴... Реально заделайте получите Международные сертификат..просто словами трепаться так этим и так все наши чиновники заниматься ...незабывая воровать наши деньги 💴...

1. Откуда такая сумма в миллиарды евро?Это заказывать может только Государство.2. Откуда разрешения на торговлю технологиями или "умным вооружением", если оно под жестким контролем (секретное) внутри страны производителя? А на межгосударственном уровне нет подвижек от "Государства Украина"(интереса к решению этого вопроса).3. Откуда разрешения на производство в Украине?4. Откуда наличие производственных площадей, где не было бы "Торговцев чужими собаками"?(это на этапе строительства не продано РФ?) В народе: "обдарованных прихватизаторов"...................................................................................Проект под украинские технологии, под украинские возможности, под украинские двигателя, под украинский метал, ....- Кто, скажите мне пожалуйста ожидает конкурента с такими возможностями и производством?Наоборот со стороны "иноземной" будет вывезено все новые технические решения, и утоплен проект в гавне.(Где "деньги" это лишь часть возможности построения оборонных возможностей Украины.Простите, но и за "обслуживание" нужно будет платить, заправлять, пополнять БК, платить З/П персоналу.Не проще тогда украинцам отказаться от услуг ... с торговцами чужих собак на самокатах?И наоборот кто профинансирует его строительство и доработку? И кто за тем купит этот комплекс?(заплатит деньги с выплатой всей налоговой составляющей и кредитов? Ибо дешевле будет производить у себя)