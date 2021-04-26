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Українські розробники представили
макет безпілотника,...

Українські розробники представили макет безпілотника,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:24

  vitaly888usa написав:Реально заделайте получите Международные сертификат..просто словами трепаться так этим и так все наши чиновники заниматься ...незабывая воровать наши деньги 💴...

:shock:
1. Откуда такая сумма в миллиарды евро?
Это заказывать может только Государство.
"За чей счёт банкет?"
2. Откуда разрешения на торговлю технологиями или "умным вооружением", если оно под жестким контролем (секретное) внутри страны производителя? А на межгосударственном уровне нет подвижек от "Государства Украина"(интереса к решению этого вопроса).
3. Откуда разрешения на производство в Украине?
4. Откуда наличие производственных площадей, где не было бы "Торговцев чужими собаками"?(это на этапе строительства не продано РФ?) В народе: "обдарованных прихватизаторов".
..................................................................................
Проект под украинские технологии, под украинские возможности, под украинские двигателя, под украинский метал, ....
- Кто, скажите мне пожалуйста ожидает конкурента с такими возможностями и производством?
Наоборот со стороны "иноземной" будет вывезено все новые технические решения, и утоплен проект в гавне.(Бизнес - ничего личного)

Где "деньги" это лишь часть возможности построения оборонных возможностей Украины.
Простите, но и за "обслуживание" нужно будет платить, заправлять, пополнять БК, платить З/П персоналу.

Не проще тогда украинцам отказаться от услуг ... с торговцами чужих собак на самокатах?
И наоборот кто профинансирует его строительство и доработку? И кто за тем купит этот комплекс?(заплатит деньги с выплатой всей налоговой составляющей и кредитов? Ибо дешевле будет производить у себя)
Kudrjavuy
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