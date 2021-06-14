RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін пропонує спрямувати
1,4 млрд гривень від...

Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:21

Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує спрямувати до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "єврономерів". Кошти пропонується спрямувати на боротьбу з COVID-19, а також проведення вакцинації.

Дивися повний текст Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від розмитнення «єврономмерів» на боротьбу з COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:26

Re: Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...

В оффшор короче.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10851
З нами з: 03.11.08
Подякував: 834 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін залучив до бюджету майже 8 млрд грн
R2 » Сер 16 чер, 2021 11:57
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 11:57
R2
Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко
R2 » Пон 14 чер, 2021 15:10
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:10
anton_gms
Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення... 1, 2
R2 » Сер 09 чер, 2021 22:55
15 1643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 19:24
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.