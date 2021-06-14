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Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує спрямувати до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "єврономерів". Кошти пропонується спрямувати на боротьбу з COVID-19, а також проведення вакцинації.
Дивися повний текст Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від розмитнення «єврономмерів» на боротьбу з COVID-19
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:26
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