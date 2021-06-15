|
|
|
Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського не зможе обмежити вплив олігархів та зробити країну більш успішною, якщо водночас в Україні не забезпечити верховенство права.
Дивися повний текст Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких Україні вдасться обмежити вплив олігархів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94111
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:36
Саме тому Фіалу в ОПі і не долюблюють.
Всі президенти були із кишеньковими суддями а тут раз - і заберуть?
-
apyvovar
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 24.04.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 23:22
Если в Украине обеспечить верховенство права - то закон про олигархов и не нужен.
Ваш Капитан Очевидность.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4487
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|