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Гендиректор Dragon Capital
Фіала назвав умови, за яких...

Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:36

Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського не зможе обмежити вплив олігархів та зробити країну більш успішною, якщо водночас в Україні не забезпечити верховенство права.

Дивися повний текст Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких Україні вдасться обмежити вплив олігархів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:36

Саме тому Фіалу в ОПі і не долюблюють.
Всі президенти були із кишеньковими суддями а тут раз - і заберуть?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:22

Re: Гендиректор Dragon Capital Фіала назвав умови, за яких..

Если в Украине обеспечить верховенство права - то закон про олигархов и не нужен.

Ваш Капитан Очевидность.
vitaliy_berdinskikh
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