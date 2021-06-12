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Nissan представив новий хетчбек
Note Aura (фото, відео)

Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:51

Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Nissan представила нову версію популярної моделі Note, яка називається Nissan Note Aura.

Дивися повний текст Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:51

Нет больше той былой аутентичности Нотыка 2006-2015.
Теперь мыльницы штампуют все подряд.
Здесь мордаха зализана до опелевской линейки. Задок под линкольн и дискавери скрепили поперечной планкой.
Жаль, я так надеялся :(
Krovosisi
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