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КНДІСЕ займеться «дорогими
кредитами» Укрзалізниці

КНДІСЕ займеться «дорогими кредитами» Укрзалізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:12

КНДІСЕ займеться «дорогими кредитами» Укрзалізниці

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведуть експертизу процентних ставок по кредитах, які набрало правління "Укрзалізниці".

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:12

"И чуть более 12% „Укрзализныця“ платила за долларовые кредиты. Вместе с тем, данные НБУ говорят о том, что в прошлом году процентная ставка по кредитам в гривне составляла 6%, а по кредитам в долларах — 12%... Они брали кредиты под 10−12%...." - т.е. как раз долларовые кредиты брали по обычным рыночным условиям, а то и ниже? Какие претензии? ;)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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