Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведуть експертизу процентних ставок по кредитах, які набрало правління "Укрзалізниці".
Дивися повний текст КНДІСЕ займеться «дорогими кредитами» Укрзалізниці.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:12
КНДІСЕ займеться «дорогими кредитами» Укрзалізниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КНДІСЕ займеться «дорогими кредитами» Укрзалізниці.
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:12
"И чуть более 12% „Укрзализныця“ платила за долларовые кредиты. Вместе с тем, данные НБУ говорят о том, что в прошлом году процентная ставка по кредитам в гривне составляла 6%, а по кредитам в долларах — 12%... Они брали кредиты под 10−12%...." - т.е. как раз долларовые кредиты брали по обычным рыночным условиям, а то и ниже? Какие претензии? ;)
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