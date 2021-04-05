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Британія домовляється з
шістьма компаніями про...

Британія домовляється з шістьма компаніями про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:26

Британія домовляється з шістьма компаніями про...

Пропонуємо до обговорення:
Великобританія веде переговори з шістьма компаніями про будівництво величезних заводів (гігафабрик) з виробництва акумуляторів для електромобілів.

Дивися повний текст Британія домовляється з шістьма компаніями про будівництво заводів з виробництва акумуляторів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:26

Очнулись!!!
vadim_sysuev
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