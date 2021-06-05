Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту...
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Договор действует 5 лет Нафтогаз - Компания-организатор должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд м3 газа сроком на 5 лет:
в 2020 г. - 65 млрд м3/год; в 2021-2024 гг. - по 40 млрд м3/год.
Но вот нежданчик:
Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 г.
Т.е. заявление Витренко
09.06.2021 «Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся», — сказал он в эфире телеканала ICTV.