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ПриватБанк оголосив, скільки
дивідендів приніс...

ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:48

ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів за 2020 рік

Дивися повний текст ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс держбюджету за останні три роки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:48

Теперь отжатие мы будем называть спасением.


А потом хвастаться какой хороший актив отжали, сколько он дивидендов приносит.
regantan
 
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