ПриватБанк перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів за 2020 рік
Дивися повний текст ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс держбюджету за останні три роки.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:48
ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс держбюджету за останні три роки.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:48
Теперь отжатие мы будем называть спасением.
А потом хвастаться какой хороший актив отжали, сколько он дивидендов приносит.
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